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Тульские новости

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День солидарности в борьбе с терроризмом отметили в России

День солидарности в борьбе с терроризмом отметили в России

Секретарь Тульского отделения «Единая Россия» Николай Воробьев подчеркнул, что терроризм меняет формы, но цель остается прежней — запугать и посеять панику.

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