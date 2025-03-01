Южная группировка войск под командованием Вадима Астафьева успешно нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Северска, Краматорска, Часова Яра и других, уничтожив более 170 военнослужащих, танк и ряд вооружений.
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