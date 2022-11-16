Предстоит серьезная операция: Тотьмянина созналась в проблемах со здоровьем

Фигуристка рассказала, что её беспокоит не только колено. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников Социальные сетиТатьяна Тотьмянина накануне поразила своих коллег, вернувшись на съемки шоу «Ледниковый период» на следующий день после серьезной травмы.