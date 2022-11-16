Предстоит серьезная операция: Тотьмянина созналась в проблемах со здоровьем

Фигуристка рассказала, что её беспокоит не только колено. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников Социальные сетиТатьяна Тотьмянина накануне поразила своих коллег, вернувшись на съемки шоу «Ледниковый период» на следующий день после серьезной травмы.
Фигуристка рассказала, что её беспокоит не только колено. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников Социальные сетиТатьяна Тотьмянина накануне поразила своих коллег, вернувшись на съемки шоу «Ледниковый период» на следующий день после серьезной травмы.
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