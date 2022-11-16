7дней.ru

105 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Ну какая может быть в таком возрасте "прекрасная форма" , подштукатурилась у врачей вот и всё , фикция. Природу не об...Новикова вернулас...
  • лина любимцева
    А Кадышева кому-то и чего-то обязана?Сестра едва своди...
  • лина любимцева
    Эта королевская семейка довольно гадкая...Гарри понял, кто ...

Предстоит серьезная операция: Тотьмянина созналась в проблемах со здоровьем

Предстоит серьезная операция: Тотьмянина созналась в проблемах со здоровьем

Фигуристка рассказала, что её беспокоит не только колено. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников Социальные сетиТатьяна Тотьмянина накануне поразила своих коллег, вернувшись на съемки шоу «Ледниковый период» на следующий день после серьезной травмы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх