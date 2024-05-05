Концерт Guf

Известный рэпер Guf приглашает поклонников на презентацию своего новейшего альбома. Это событие обещает стать ярким моментом в петербургской афише, предоставив публике уникальную возможность услышать свежие композиции одного из самых влиятельных исполнителей на российской рэп-сцене.
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