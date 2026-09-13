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Мировое обозрение

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iPhone 18: какие цвета нас ждут и откуда они берутся

iPhone 18: какие цвета нас ждут и откуда они берутся

До официальной презентации iPhone 18 остается больше года — аппарат ждут не раньше осени 2026-го. Но споры о его расцветках уже идут полным ходом, и это не праздная болтовня гиков.

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