Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Наталия
    Какая глупость! Тогда надо запретить им шляться по ночным клубам, жениться и заводить детей до этого возраста. А то ж...Продление детства...
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Секреты Министерства просвещения РФ: деньги российские, история таджикская, "оккупанты" русские

Министерство просвещения РФ "засекретило" программы по истории , преподаваемые в финансируемых за счёт российского бюджета российско-таджикских школах (и на всякий случай ещё российско-туркменских), после того, как стало известно, что в них русских называют "оккупантами".

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