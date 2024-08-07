Астрономы открыли новое звездное скопление в галактике Млечный Путь

Звездное скопление Barbá 2 / © Apellániz et al., 2024 Звездное скопление Barbá 2 было впервые обнаружено еще в 2013 году, когда чилийский астроном Родольфо Барба, исследуя плоскость Млечного Пути, обнаружил группу звезд, гравитационно связанных между собой и имеющих общее происхождение, которая находилась между шаровым скоплением NGC 3603 и областью Gum 35.