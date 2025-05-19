Человек красит место: чему радуются и на что жалуются жители Фрунзе Сакского района

В прошлый раз «Крымская газета» приезжала в село два года назад (№ 84 от 19.05.2023). Что же изменилось за это время? Придерживаемся хороших традиций Александр, охранник: – Открыли сквер Победы в прошлом году.
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