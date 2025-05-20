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FiNE NEWS

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В автосервисе раскрыли, что делать, если шина без проколов постоянно спускает

В автосервисе раскрыли, что делать, если шина без проколов постоянно спускает

Постепенная утечка воздуха из автомобильной шины при отсутствии явных повреждений может вызвать немалое раздражение, особенно если даже после визита в шиномонтажную мастерскую не удаётся оперативно установить источник проблемы.

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