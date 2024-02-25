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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Мама, прости меня

Мама, прости меня

Она умерла несколько лет назад. А он всё равно, время от времени, извинялся мысленно. За то, что был недостаточно внимателен и ласков, мало времени проводил вместе.

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Комментарии
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radiofree RF
Конец рассказа,настоящая сказка.
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14 час.
Элеонора Коган
Трогательный рассказ о счастье о простом человеческом счастье!!!И три спасённые кошечки, именно они, помогли ему встретить Ванду,ту единственную и неотразимую!!!И кошки с ними!!!!И тоже счастливы!!!
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5 час.

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