Она умерла несколько лет назад. А он всё равно, время от времени, извинялся мысленно. За то, что был недостаточно внимателен и ласков, мало времени проводил вместе.
Мама, прости меня
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radiofree RF
Конец рассказа,настоящая сказка.
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14 час.
Элеонора Коган
Трогательный рассказ о счастье о простом человеческом счастье!!!И три спасённые кошечки, именно они, помогли ему встретить Ванду,ту единственную и неотразимую!!!И кошки с ними!!!!И тоже счастливы!!!
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5 час.
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