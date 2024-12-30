Вызывает воспаление: врачи составили ТОП-6 вредных эффектов алкоголя на здоровье

Уфимские врачи предупреждают, что вред здоровью могут нанести даже малые дозы алкоголя. Медики в Уфе, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн, констатировали, что употребление алкоголя негативно влияет на все системы и органы человеческого тела, а частая выпивка является фактором уменьшения продолжительности жизни.
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