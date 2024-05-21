Вокруг 60 звезд в космосе заметили гигантские структуры, похожие на станции: сферы выкачивают из светил энергию

Ученые обнаружили около 60 звезд, излучающих необычные инфракрасные тепловые сигналы. Это потенциально указывает на наличие вокруг них гипотетических сфер Дайсона, продвинутых инопланетных мегаструктур, предназначенных для использования звездной энергии.
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