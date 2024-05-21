Вокруг 60 звезд в космосе заметили гигантские структуры, похожие на станции: сферы выкачивают из светил энергию

М

ММ

Мы на самой окраине Галактики,т.е. в ж..е.. Поэтому инопланетянам до нас особо дела нету. Разве что использовать пропадающих людей в качестве рабов. Ежегодно на планете пропадает 200000 человек. Половину находят, четверть погибает и тоже находят. А порядка 50 тысяч исчезают бесследно! Кто сказал, что они остались на планете Земля?