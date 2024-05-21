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Вокруг 60 звезд в космосе заметили гигантские структуры, похожие на станции: сферы выкачивают из светил энергию

Вокруг 60 звезд в космосе заметили гигантские структуры, похожие на станции: сферы выкачивают из светил энергию

Ученые обнаружили около 60 звезд, излучающих необычные инфракрасные тепловые сигналы. Это потенциально указывает на наличие вокруг них гипотетических сфер Дайсона, продвинутых инопланетных мегаструктур, предназначенных для использования звездной энергии.

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Комментарии
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М
ММ
Мы на самой окраине Галактики,т.е. в ж..е.. Поэтому инопланетянам до нас особо дела нету. Разве что использовать пропадающих людей в качестве рабов. Ежегодно на планете пропадает 200000 человек. Половину находят, четверть погибает и тоже находят. А порядка 50 тысяч исчезают бесследно! Кто сказал, что они остались на планете Земля?
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