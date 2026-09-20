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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«БроукБойз» играют против Lit Energy в 4-м туре Кубка Лиги

WINLINE Кубок Лиги , 4-й тур 20 сентября, воскресенье « БроукБойз » – Lit Energy – 0:0 (первый тайм) «БроукБойз»: Мэджик, Як, Чуперка, Хвастуха, Пантелеев, Рональдо, Васно, Гриня, Макеев, Мура, Зириков Н.

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