Изобретения от лукавого

Всеобщая истерия по поводу угрозы сатанизма не ограничилась одними лишь 1980-ми годами в США. Если углубиться в историю, почти любые предметы или явления, непонятные людям, поначалу объявлялись происками дьявола.
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