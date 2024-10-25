Кардиолог Шляхто: гипертония зачастую развивается у мужчин старше 55 лет

А у женщин после 65 Максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение, сообщил РИА Новости кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.