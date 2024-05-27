В ЛНР нашли останки 1,2 тысячи жертв атак ВСУ с 2021 года

В Луганской Народной Республике (ЛНР) с 2021 года межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии (МРГ) обнаружила свыше 1,2 тысячи останков погибших после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила ТАСС руководитель МРГ, омбудсмен ЛНР Анна Сорока.
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