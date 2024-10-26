Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    В природе никакой справедливости нет. Разве справедливо, что волк ест зайца? Существует право сильного. Побеждает не ...О справедливости
  • Мария
    Наркошибздику пора уже бежать. Видимо, хозяева не пускают, пока не очистит территорию от населения.Убить шамана. Май...
  • Вера смелых
    Наш ВВП вытянул огромную страну из пропасти, возродил  и усилил, а сейчас пытается вытащить пол-Мира из пропасти долл...«А что случилось,...

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два пункта, но 21 процент — это ещё не предел

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два пункта, но 21 процент — это ещё не предел

Когда многие экономят даже на едеЦентробанк продолжил жестить. На прошедшем вчера заседании совета директоров главного финансового регулятора в стране принято решение о повышении ключевой ставки сразу на два пункта — до 21-го процента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх