ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два пункта, но 21 процент — это ещё не предел

Когда многие экономят даже на едеЦентробанк продолжил жестить. На прошедшем вчера заседании совета директоров главного финансового регулятора в стране принято решение о повышении ключевой ставки сразу на два пункта — до 21-го процента.
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