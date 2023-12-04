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Кевин Гарнетт о «Голден Стэйт»: «Это не команда уровня плей-офф. Даже не уровня плей-ин»

Прославленный игрок НБА, эксперт Кевин Гарнетт поделился мнением о потенциале «Голден Стэйт». «Это не команда уровня плей-офф.

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