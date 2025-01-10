Зонд «Паркер» разогнался до рекордной скорости — 190 километров в секунду

Солнечный зонд «Паркер», взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben Кроме того, аппарат подошел на максимально близкое расстояние к нашему светилу: оно составило 6 167 525 километров от поверхности звезды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии