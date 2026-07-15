Усольцев жив? Друг семьи сделал неожиданное заявление

История загадочного исчезновения семьи Усольцевых получила неожиданное продолжение. Знакомый главы семьи, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярёв, заявил, что обнаружил признаки недавней активности в аккаунте Сергея Усольцева в соцсетях.
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