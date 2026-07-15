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Царьград

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Усольцев жив? Друг семьи сделал неожиданное заявление

Усольцев жив? Друг семьи сделал неожиданное заявление

История загадочного исчезновения семьи Усольцевых получила неожиданное продолжение. Знакомый главы семьи, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярёв, заявил, что обнаружил признаки недавней активности в аккаунте Сергея Усольцева в соцсетях.

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