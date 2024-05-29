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NBC: Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

NBC: Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде в Нью-йорке по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа разошлись в отсутствии вынесения вердикта, они вновь займутся определением виновности экс-главы Соединенных Штатов в четверг.

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