NBC: Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде в Нью-йорке по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа разошлись в отсутствии вынесения вердикта, они вновь займутся определением виновности экс-главы Соединенных Штатов в четверг.
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