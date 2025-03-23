Стало известно отведенное НХЛ на празднование рекорда Овечкина время в ходе игры

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отведет на празднование рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по числу шайб в регулярных чемпионатах лиги семь минут во время матча, в котором это произойдет.
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