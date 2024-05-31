В этом году туристов в Крыму больше, чем в прошлом

Туристический поток в Крым в этом году уже превысил миллион человек. За январь-апрель полуостров посетили 815,6 тысячи отдыхающих, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил 31 мая в соцсетях председатель Госсовета республики Владимир Константинов.