НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Чернов о Промесе: «Спартак» сильно потерял в качестве игры. Квинси мог принести в копилку 5-6 очков. Я ему писал, но кажется, что он не прочитал»

– Квинси Промес не играл во второй части. Сильно ли это сказалось на коллективе и на результатах? – Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх