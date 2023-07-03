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Львовский военком объявил, что уличная охота за пушечным мясом продолжится

Львовский военком объявил, что уличная охота за пушечным мясом продолжится

На Украине подавляющее большинство мужчин призывного возраста не желают идти на фронт. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так теперь на Украине называются военкоматы) Александр Тищенко, слова которого приводит сайт антироссийского пропагандистского канала «1+1».

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