На Украине подавляющее большинство мужчин призывного возраста не желают идти на фронт. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так теперь на Украине называются военкоматы) Александр Тищенко, слова которого приводит сайт антироссийского пропагандистского канала «1+1».