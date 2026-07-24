Почему у кукурузы нет початков Хроника моего кукурузного разочарования Вчера я стояла посреди огорода и ловила себя на мысли, что разговариваю с растениями.
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Почему у кукурузы нет початков Хроника моего кукурузного разочарования Вчера я стояла посреди огорода и ловила себя на мысли, что разговариваю с растениями.