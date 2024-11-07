Анализ эксперта! Триумф Трампа: кто или что помогли с таким отрывом победить Дональду?

К его триумфу привели несколько решающих факторов. Основными среди них оказались проблемы в экономике, протестное голосование, успешные медиакампании, усталость общества от внешнеполитических конфликтов, а также значительная поддержка Илона Маска.
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