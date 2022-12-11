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Фонбет Матч Звезд КХЛ. Финал. Дивизион Боброва сыграет с дивизионом Харламова

Сегодня состоятся решающие матчи в рамках Фонбет Матча Звезд КХЛ. В финале команда дивизиона Боброва сыграет с дивизионом Харламова.

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