Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Минэнерго Украины заявили, что не намерены продлевать транзит газа из РФ

В Минэнерго Украины заявили, что не намерены продлевать транзит газа из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона заявил, что в Киеве не собираются продлевать соглашение с российской компаний «Газпром» о транзите газа после 31 декабря 2024 года.

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