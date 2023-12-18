МГ Малик Гумеров Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией ? КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОССИЮ ??? = Кто проститутка запада , кто шавка на побегушках - холуй у запада , ...... ФАМИЛИИ .... ! Какие кланы в России готовы на капитуляцию ... , через каких продажных лиц во власти это продвигается .... и т.д..

ВМ Владимир Минаков " У слов Макрона сегодня веса нет" Да разве только в словах этого жабоклюя нет веса? Он и сам - пустышка и в политике, и по жизни... Нежится в тени старой древесины и пускает политические пузыри. Его не то, что пиндосы за крепкий орешек не считают, но и австралийцы поимели, как лоха. Даже африканские Мали и Нигер указали эротическую тропу этому надутому пузырю. А он ещё Темнейшему предлагает расшаркаться и , нижайше поклонившись перед его Величеством Макитроном, погутарить о погоде в одной из кусков раздробленной Российской империи... Парад амбиций и тщеславия собственной пустоты...