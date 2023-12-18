Президент Франции Эммануэль Макрон© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN Ровно два года назад с нами пытались сыграть партию — и карты держали шулера.
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией ? КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОССИЮ ??? = Кто проститутка запада , кто шавка на побегушках - холуй у запада , ...... ФАМИЛИИ .... ! Какие кланы в России готовы на капитуляцию ... , через каких продажных лиц во власти это продвигается .... и т.д..
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
" У слов Макрона сегодня веса нет" Да разве только в словах этого жабоклюя нет веса? Он и сам - пустышка и в политике, и по жизни... Нежится в тени старой древесины и пускает политические пузыри. Его не то, что пиндосы за крепкий орешек не считают, но и австралийцы поимели, как лоха. Даже африканские Мали и Нигер указали эротическую тропу этому надутому пузырю. А он ещё Темнейшему предлагает расшаркаться и , нижайше поклонившись перед его Величеством Макитроном, погутарить о погоде в одной из кусков раздробленной Российской империи... Парад амбиций и тщеславия собственной пустоты...
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1 д.
к
калан
Запад на переговоры --(мы говорим что воюем с западом , но мы по западу не одного снаряда не выпустили а почему то сними вести переговоры да, надо по ним отработать тогда может они и захотят идти на переговоры - кто они такие чтобы мы с ними и шли на переговоры это фашиские государства) .
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1 д.
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