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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией

Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN   Ровно два года назад с нами пытались сыграть партию — и карты держали шулера.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией ?                  КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОССИЮ ??? =  Кто проститутка  запада  , кто  шавка   на побегушках - холуй  у запада , ......     ФАМИЛИИ  .... !              Какие кланы   в России   готовы на капитуляцию ... ,  через каких продажных  лиц во власти  это продвигается .... и т.д..
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; У слов Макрона сегодня веса нет&quot;                                                               Да разве только в словах этого жабоклюя нет веса? Он и сам - пустышка и в политике, и по жизни... Нежится в тени старой древесины и пускает политические пузыри. Его не то, что пиндосы за крепкий орешек не считают, но и австралийцы поимели, как лоха. Даже африканские Мали и Нигер указали эротическую тропу этому надутому пузырю. А он ещё Темнейшему предлагает расшаркаться и  , нижайше поклонившись перед его Величеством Макитроном, погутарить о погоде в одной из кусков раздробленной Российской империи... Парад амбиций и тщеславия собственной пустоты...
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1 д.
к
калан
Запад на переговоры --(мы говорим что воюем с западом , но мы по западу не одного снаряда не  выпустили а почему то сними вести переговоры да, надо по ним отработать тогда может они и захотят  идти на переговоры - кто они такие чтобы мы с ними и шли на переговоры это фашиские государства) .
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1 д.

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