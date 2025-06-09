Европа смещается вправо

Во втором туре президентских выборов в Польше победил правый политик, бывший директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, набравший 50,89% голосов избирателей, а его оппонент Рафал Тшасковский, представляющий правящую партию «Гражданская платформа», получил 49,11%.
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