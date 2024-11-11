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В Госдуме высказались о попытке Украины завербовать российского летчика и угнать вертолет

В Госдуме высказались о попытке Украины завербовать российского летчика и угнать вертолет

Не первый раз Украина пытается завербовать российских военнослужащих с целью получения данных, но подобные действия Киева обречены на провал, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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