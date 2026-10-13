Аэропорт Семязино получит полосу 2600 м к 2027 году

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области оценили ход реконструкции аэродрома «Семязино», которую планируется завершить в декабре 2027 года, и благоустройства парка у Дворца детского и юношеского творчества, где подрядчиком выступает АО «ДСУ-3».