«Флорида», «Каролина» или «Вашингтон»? Букмекеры назвали фаворита нового сезона НХЛ

В конце сентября стартует новый сезон НХЛ.В конце сентября стартует новый сезон НХЛ. Александр Овечкин проведет минимум еще один сезон в составе «Вашингтона» и постарается привести команду к чемпионству перед завершением контракта.
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