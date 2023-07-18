Военное обозрение

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Перспективы использования ВСУ зенитных ракет 5В28 из состава ЗРК С-200ВМ для нанесения ударов по наземным целям

Перспективы использования ВСУ зенитных ракет 5В28 из состава ЗРК С-200ВМ для нанесения ударов по наземным целям

На Военном обозрении 13 июля вышла статья Романа Скоморохова Загадка, упавшая колом в землю, в которой он рассуждает о возможности применения украинских ЗРК С-200 для обстрела наземных целей.

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