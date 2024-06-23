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Один укол и три зайца: зачем Пашинян признал Тихановскую и Палестину

Один укол и три зайца: зачем Пашинян признал Тихановскую и Палестину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает делать яркие и провокационные шаги на международной арене.

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Лев Добрый
А что вы хотите, мерзавец, он и есть мерзавец!😜👈👀
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