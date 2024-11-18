США признали допустимыми самостоятельные контакты союзников с РФ по Украине

США признают возможными самостоятельные контакты стран антироссийской коалиции с Россией по теме конфликта на Украине, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, сообщила 18 ноября пресс-служба главы государства.
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