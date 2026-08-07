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Царукян – подавляющий фаворит боя против Руффи на UFC 331

Арман Царукян подерется с Маурисио Руффи на UFC 331 в Лос-Анджелесе. Букмекеры считают Царукяна явным фаворитом поединка за 1.

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