Пения после МРОТ: какую выплату получат работавшие за «минималку» Евгения КомароваМногие россияне, особенно жители глубинки, сталкиваются с серьёзными трудностями при накоплении пенсионных баллов, необходимых для получения государственной пенсии.
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