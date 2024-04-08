Глава Солнечногорска Константин Михальков принял участие в субботнике

Месяц чистоты и благоустройства продолжается в Солнечногорске. В минувшие выходные руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с первым заместителем Александром Мамлаем и исполняющим обязанности директора МБУ «ДЕЗ» Евгением Дермером провели субботник и навели порядок на улицах города — вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе.