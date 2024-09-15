В МИДе пообещали ответ США на действия в отношении российских СМИ

США объявили войну свободе слова в мире, Москва ответит на эти действия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства 15 сентября.
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