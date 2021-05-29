Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за долги родственников

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Квартиру в случае банкротства в некоторых случаях могут забрать и продать с торгов не только у самого должника, но и у его родственников, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.