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Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за долги родственников

Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за долги родственников

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Квартиру в случае банкротства в некоторых случаях могут забрать и продать с торгов не только у самого должника, но и у его родственников, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen&amp;Paper Станислав Данилов.

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