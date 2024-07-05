Экс-генерал ВСУ рассказал, что у Сырского не осталось ресурсов

У главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского уже нет необходимого количества солдат для сдерживания ВС РФ по всем фронтам, заявил украинский генерал в отставке Игорь Романенко 5 июля на YouTube-канале «Апостроф».