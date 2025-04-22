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Сколько надо подбить танков, чтобы заработать как футболист?

Сколько надо подбить танков, чтобы заработать как футболист?

Сергей Горбачев (капитан первого ранга запаса, председатель Союза журналистов Севастополя) проанализировал новостное сообщение: "каждый футболист «Зенита» получит 24.

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Комментарии
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Юрий Юрченко
Абсолютно ничего полезного не производят. Выучились, ездили на сборы и жрали за наши налоги. И нахрена эти дармоеды нам нужны... Пусть идут на производство, хоть какая-то польза будет.
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3 час.
Bogdan Stupin
&quot;....И нахрена эти дармоеды нам нужны... Пусть идут на производство, хоть какая-то польза будет&quot;. Это еще какое производство. На том, которое производит что-либо общественно-полезное, вряд ли. Зато СКОЛЬКО у нас сторонников  гнусной манеры считать зазорным поинтересоваться происхождением денег у граждан, никакими выдающимися талантами не отмеченных! Потому и развелось столько талантливых мошенников всех мастей, которым Остап Бендер и в подметки не годится. Кстати, случайно ли в России никак не утихает щенячий восторг по поводу &quot;достижений&quot; когда-то российского хоккеиста  в заморской державе? Похоже, что не случайно. Нам как бы намекают, что и хрен с ней,  страной, где ОН стал тем, за что его приняли ТАМ. Главное - что мистер Овечкин забивает голы в ворота соперников. &quot;И это -главное!..&quot;, - как любил повторять руководящий продукт последнего периода существования про...ранного государства...
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2 час.
Неизвестно Неизвестно
А за что получают деньги эти 11 кривоногих, беременных коров ползающих по полю?
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58 мин.
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