Сколько надо подбить танков, чтобы заработать как футболист?

Bogdan Stupin

"....И нахрена эти дармоеды нам нужны... Пусть идут на производство, хоть какая-то польза будет". Это еще какое производство. На том, которое производит что-либо общественно-полезное, вряд ли. Зато СКОЛЬКО у нас сторонников гнусной манеры считать зазорным поинтересоваться происхождением денег у граждан, никакими выдающимися талантами не отмеченных! Потому и развелось столько талантливых мошенников всех мастей, которым Остап Бендер и в подметки не годится. Кстати, случайно ли в России никак не утихает щенячий восторг по поводу "достижений" когда-то российского хоккеиста в заморской державе? Похоже, что не случайно. Нам как бы намекают, что и хрен с ней, страной, где ОН стал тем, за что его приняли ТАМ. Главное - что мистер Овечкин забивает голы в ворота соперников. "И это -главное!..", - как любил повторять руководящий продукт последнего периода существования про...ранного государства...