Сергей Горбачев (капитан первого ранга запаса, председатель Союза журналистов Севастополя) проанализировал новостное сообщение: "каждый футболист «Зенита» получит 24.
Сколько надо подбить танков, чтобы заработать как футболист?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Юрченко
Абсолютно ничего полезного не производят. Выучились, ездили на сборы и жрали за наши налоги. И нахрена эти дармоеды нам нужны... Пусть идут на производство, хоть какая-то польза будет.
Ответить
3 час.
Bogdan Stupin
"....И нахрена эти дармоеды нам нужны... Пусть идут на производство, хоть какая-то польза будет". Это еще какое производство. На том, которое производит что-либо общественно-полезное, вряд ли. Зато СКОЛЬКО у нас сторонников гнусной манеры считать зазорным поинтересоваться происхождением денег у граждан, никакими выдающимися талантами не отмеченных! Потому и развелось столько талантливых мошенников всех мастей, которым Остап Бендер и в подметки не годится. Кстати, случайно ли в России никак не утихает щенячий восторг по поводу "достижений" когда-то российского хоккеиста в заморской державе? Похоже, что не случайно. Нам как бы намекают, что и хрен с ней, страной, где ОН стал тем, за что его приняли ТАМ. Главное - что мистер Овечкин забивает голы в ворота соперников. "И это -главное!..", - как любил повторять руководящий продукт последнего периода существования про...ранного государства...
Ответить
2 час.
Неизвестно Неизвестно
А за что получают деньги эти 11 кривоногих, беременных коров ползающих по полю?
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии