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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нет-рейтинг» «Лейкерс» с Леброном Джеймсом – «-6,9», без Джеймса – «+9,0»

Показатель «нет-рейтинг» «Лейкерс» в нынешнем сезоне с Леброном Джеймсом в составе равен «-6,9». Примечательно, что без звездного форварда показатель команды составляет «+9,0».

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