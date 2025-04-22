В Краснодаре за незаконный оборот наркотиков перед судом ответят участники организованной группы

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих граждан Республики Таджикистан и троих жителей Краснодара в возрасте от 28 до 52 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.