В Якутии инженер попытался получить взятку в пять миллионов рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии с помощью бойцов ОМОНа и Росгвардии задержали в городе Мирном 41-летнего инженера местного центра организации воздушного движения за получение взятки, сообщает Telegram-канал "МВД-Медиа".
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