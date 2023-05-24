Федеральное агентство новостей №1

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Правительство Австрии будет проводить курсы по правам человека в доме, где родился Адольф Гитлер

Правительство Австрии будет проводить курсы по правам человека в доме, где родился Адольф Гитлер

Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер планируют использовать, как помещение для курсов повышения квалификации полицейских, сообщает BBC.

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