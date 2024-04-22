Самые смелые знаки Зодиака

Быть отважным и смелым — очень непросто. Ведь страх есть у каждого человека. Но пока некоторые предпочитают не ввязываться в сложные ситуации и не брать на себя ответственность, другие идут всегда вперед и переступают через страхи.
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