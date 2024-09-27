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Крымское информационное агентство

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Скоропостижно скончался глава Молочненского сельского поселения

Скоропостижно скончался глава Молочненского сельского поселения

Ушёл из жизни Александр Хоменко – глава администрации Молочненского сельского поселения. Фото: пресс-служба администрации Молочненского сельского поселения«Администрация Молочненского сельского поселения выражает соболезнования родным и близким Александра Игоревича Хоменко.

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